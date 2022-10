Trójmiasto. Jak dojechać na cmentarze w okresie Wszystkich Świętych? Zmiany w organizacji ruchu

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. W tym czasie okolice cmentarzy w całym kraju stają się zatłoczone, ulice dwukierunkowe zmieniają się w jednokierunkowe, a autobusy jeżdżą inną trasą. Wszystko po to, by łatwiej było odwiedzić groby bliskich. Sprawdź, jak dotrzeć na nekropolie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Na terenie Gdańska znajduje się dziewięć cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. Największy z nich - Cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 tys. ha., zaś drugi co do wielkości Cmentarz Centralny Srebrzysko 28 tys. ha. Według stanu wpisów do ksiąg cmentarnych liczba zmarłych pochowanych obecnie na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi ok. 239 tys. osób w 127 tys. grobów.

Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od tej, wprowadzanej w latach poprzednich. Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości w newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na Cmentarz Łostowicki?

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych dojazd wyłącznie do parkingu przy cmentarzu Łostowickim od strony ul. Kartuskiej. Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul. Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko - wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty, 29 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 29 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 kilometrów na godzinę.

Organizacja ruchu wokół Cmentarza Łostowickiego GZDiZ

Parking dla osób z niepełnosprawnością wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych), postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Trzy parkingi ogólnodostępne wyznaczone zostaną na: prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przypomina również, że w dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na Cmentarz Srebrzysko?

Dojazd do Cmentarza Centralnego Srebrzysko będzie odbywał się jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką. Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki. Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty, 29 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 29 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Organizacja ruchu wokół Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" GZDiZ

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od ul. Trawki w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

W dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren cmentarza Srebrzysko będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na pozostałe cmentarze w Gdańsku?

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe dostępne będą na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych), na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych) oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Ruch na ul. Dąbrowskiego, prowadzącej na Cmentarz Garnizonowy, będzie odbywał się dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS. W sobotę 29 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

W przypadku Cmentarza Sobieszewskiego nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Wszystkich Świętych 2022. Jak kursować będzie komunikacja miejska w Gdańsku?

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe: 601, 610 i 627 oraz tramwajowe: 63, 66 i 68. Dwa największe gdańskie cmentarze połączą linie 610 i 627. We wtorek, 1 listopada autobusy linii 610 będą kursować co 4 minuty. Zwiększona zostanie liczba kursów na wybranych liniach autobusowych i tramwajowych. Dogodny dojazd do cmentarza Łostowickiego zapewnią tramwaje linii: 2, 6, 63, 66 i 68. Najbliżej do bramy głównej nekropolii będzie od przystanku tramwajowego Wilanowska.

"Gdańszczanki i gdańszczanie odwiedzają groby jeszcze przed 1 listopada, dlatego okres zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej rozpoczynamy od najbliższego weekendu, 29 i 30 października. Uruchamiamy dodatkowe kursy na liniach autobusowych i tramwajowych oraz dodatkową linię tramwajową nr 63 z Nowego Portu do Łostowic. Na tory i ulice Gdańska wyjadą praktycznie wszystkie autobusy i tramwaje, które 1 listopada będą funkcjonować na sobotnich rozkładach. Co ważne, na dodatkowych liniach 63 i 68 obowiązuje ta sama taryfa, co na pozostałych liniach dziennych. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych, specjalnych biletów" - informuje dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Sebastian Zomkowski.

Wszystkich Świętych 2022. Dojazd na cmentarze w Gdyni

Wzmożona obsługa komunikacyjna nekropolii w Gdyni oraz w obsługiwanych gdyńską komunikacją miejską gminach sąsiednich, realizowana będzie w dniach od 26 października do 2 listopada. Dojazd w bezpośrednią bliskość cmentarzy możliwy jest wyłącznie transportem zbiorowym. W wielu miejscach autobusy i trolejbusy traktowane będą priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych. W dniach od 30 października do 2 listopada zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i kierowcy, a także pojazdy wypożyczone z innych miast, w innych niż gdyńskie barwach.

W Gdyni cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę od 29 października do 2 listopada. W tym okresie, w związku z organizacją dnia Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8-10 do 28.10. i po 2.11. w tych samych godzinach.

Przy największym gdyńskim cmentarzu na Witominie od 29 października do 1 listopada na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu - od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską. Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej.

Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską będą mogły skręcić jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. marsz. Piłsudskiego (węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie wiaduktem przebiegającym nad jezdnią al. marsz. Piłsudskiego. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.

Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można pojechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.

Na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach będzie można parkować na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taksówek. Natomiast postój znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony. Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Na parkingu przy bramie cmentarza będzie pętla autobusowa.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Witominie ZDiZ Gdynia

W przypadku cmentarza przy ul. Spokojnej, między 29 października a 1 listopada, po obu jej stronach od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i na niej samej obowiązywać zakaz zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy też Cmentarza Marynarki Wojennej, gdzie od 29 października do 1 listopada na ulicach Miegonia oraz Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu - od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich, oraz Cmentarza komunalnego w Kosakowie. W przypadku tego drugiego zmieniony ruch będzie obowiązywał jedynie w dniu Wszystkich Świętych.

Dla jadących na Cmentarz Komunalny w Kosakowie 1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej - w kierunku ul. Rumskiej - do ul. Chrzanowskiego oraz objazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego - Kaszubską - Rumską - Rzemieślniczą. Zakaz zatrzymywania się będzie dotyczył obydwu stron ul. Leśnej - na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej, lewej strony ul. Żeromskiego – na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej oraz ul. Rzemieślniczej po stronie cmentarza. Dwa ostatnie zakazy nie będą dotyczyć pojazdów komunikacji miejskiej.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz w Sopocie?

Od 29 października do godziny 20, 1 listopada na ul. Malczewskiego w Sopocie obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu (od al. Niepodległości do Brodwina). Trolejbusy linii 181 w kierunku Sopotu Reja oraz autobusy linii 187 w kierunku Dolnego Sopotu będą kursować przez Kamienny Potok. Trasy linii w kierunkach powrotnych, nie ulegną zmianie.

We wtorek, 1 listopada, na linii 187 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów w godz. ok. 8.30-19 do 10-15 minut.

Dojazd w bezpośrednią bliskość cmentarzy możliwy będzie wyłącznie transportem zbiorowym. W dniach od 30 października do 2 listopada zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i kierowcy, a także pojazdy wypożyczone z innych miast, w innych niż gdyńskie barwach.

Organizacja ruchu wokół cmentarza w Sopocie UM Sopot

By usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej, na odcinku ul. Malczewskiego, od ul. Chodowieckiego do wysokości kościoła, na prawym pasie jezdni wyznaczony zostanie buspas.

Na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu:

• ul. Księżycowa – jeden kierunek ruchu od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,

• ul. Okrężna – jeden kierunek ruchu w stronę ul. 23 Marca,

• ul. Słoneczna – jeden kierunek ruchu w stronę ul. Okrężnej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ng

Źródło: GZDiZ