Hiszpańscy nurkowie "nie stanowili zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju i infrastruktury"

"Ryzyka sabotażu ze strony Rosji wzrosły niepomiernie"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki pytany o sprawę poinformował, że zlecił "bardzo gruntowny raport tej sprawy". - Oczywiście może to być tak, że są to osoby niebezpieczne. Może się okazać, że nie są to osoby niebezpieczne, że jest to prawda. To, co zadeklarowali. Ale oczywiście taki raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych - podkreślił.