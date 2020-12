"Chodziło o to, by wywrócić system komunistyczny i zaproponować system wolnościowy"

W środę w Gdańsku odbywają się uroczystości związane z 50. rocznicą wydarzeń grudnia 1970 roku. Wtedy między innymi na ulicach Gdańska i Gdyni doszło do krwawej konfrontacji między protestującymi robotnikami a oddziałami milicji i wojska, których do tłumienia protestów użyły władze PRL. Protesty odbywały się w związku z ogłoszoną podwyżką cen.

- Jeden i drugi grudzień był inny. Podczas pierwszego byliśmy w ogóle niezorganizowani i nieprzygotowani. Należało jak najszybciej to dokończyć i przygotować się do następnej rozgrywki i taką rolę ja spełniłem wtedy - mówił po złożeniu kwiatów Lech Wałęsa.

Były prezydent podkreślił, że podczas tamtych wydarzeń "chodziło o to, by wywrócić stary system komunistyczny i zaproponować system wolnościowy oparty na trójpodziale władzy".

- I to nam się udało. W tym grudniu musimy w tym drugim członie naszego założenia pamiętać, że dziś walczymy nie z systemem, dziś walczymy z ludźmi, którzy niszczą ten system. Jeśli zrozumiemy tamtą walkę i dzisiejsze potrzeby, to doprowadzimy do mądrych zwycięstw - podsumował.