Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu. "To, że ktoś może się podzielić sercem, jest najpiękniejsze"

O tytuł ubiegały się cztery miasta. Gdańsk konkurował z tureckim Izmirem, hiszpańskim Madrytem i włoską Gorizią. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w sobotę po południu w Padwie, gdzie odbywała się gala Europejskiego Centrum Wolontariatu. "Mamy to! Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu 2022. Z całego serca gratuluję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom działającym w naszym mieście, w naszej metropolii. To duży zaszczyt, duży honor, ale też wiele zadań przed nami. Ten tytuł przypadł nam w naprawdę w roku szczególnym – z jednej strony właśnie panuje pandemia koronawirusa, ale z drugiej mamy 40-lecie powstania Solidarności. I to jest właśnie bardzo ważne, że Solidarność, nie jest zamkniętym znaczkiem w muzeum, ale czymś, co mamy na co dzień. Duża radość i wiemy, że będziemy działać dalej. Żeby wolontariuszek i wolontariuszy było jeszcze więcej" – napisała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Gdańsk wolontariatem stoi"

- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to od wielu lat ważny dzień w naszym mieście, bo Gdańsk wolontariatem stoi. To ten moment, kiedy mogę Wam, drogie wolontariuszki i drodzy wolontariusze podziękować za cały rok waszej służby. Bo nie można przecież powiedzieć, że to jest praca, to jest służba. To, że dzielicie się tym, co macie najcenniejsze, swoim czasem. To, że ktoś może się podzielić swoim czasem, umiejętnościami i sercem, jest najpiękniejsze – powiedziała podczas gali gdańskiego konkursu Aleksandra Dulkiewicz. Tytuł Europejska Stolica Wolontariatu przyznawany jest przez Europejskie Centrum Wolontariatu w ogólnoeuropejskim otwartym konkursie, który ma na celu promowanie i docenienie wolontariatu oraz organizacji angażujących lokalnych wolontariuszy. Miasta uczestniczące w konkursie, po złożeniu aplikacji, przygotowują prezentację oraz film pokazujący zaangażowanie wolontariuszy. Laureatów wyłania międzynarodowe jury złożone m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji unijnych oraz osób prywatnych zaangażowanych w działalność społeczną. Formella przypomniała, że tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu po raz pierwszy przyznano Barcelonie w 2013 roku. W kolejnych latach wyróżnienia te otrzymały: Lizbona, Londyn, Sligo, Aarhus, Koszyce, Padwa oraz Berlin.