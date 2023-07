Dwaj poszukiwani mężczyźni wpadli przez niedopałek papierosa

Konsekwencje dla kierowcy i pasażera

- Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu, natomiast volkswagen passat, którym jechali, został odholowany. 23-latek, aby nie trafić do aresztu śledczego, opłacił zaległą grzywnę. Policjanci ukarali go też mandatem w wysokości 500 złotych za zaśmiecanie drogi. Ponadto za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem, a o braku obowiązkowego ubezpieczenia został powiadomiony Fundusz Gwarancyjny, który może nałożyć na niego karę nawet do 7200 złotych - informuje Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku.