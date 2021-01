"Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam". To były jego ostatnie słowa

Dwa lata temu podczas 27. Finału WOŚP zaatakowany został Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Zmarł następnego dnia. Mimo ograniczeń z powodu epidemii COVID-19 mieszkańcy będą mogli upamiętnić swojego prezydenta. Odprawiona zostanie msza święta, a na ulicach miasta rozbłysną światła i pojawią się flagi. Zabrzmi też utwór "The Sound of Silence".

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – powiedział tuż przed Światełkiem do Nieba.

- Dorobek życia i śmierć prezydenta Pawła Adamowicza to ważne karty współczesnej historii Gdańska, godne pamięci. Teraz, z racji pandemii, ta pamięć będzie mogła przybrać jedynie indywidualny wymiar – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana w komunikacie prasowym. - W czasie tej rocznicy oddajmy nasze myśli twórczym rozważaniom. Może wyznaczymy sobie zadania. Ta śmierć dopomina się bowiem odpowiedzi na wiele pytań: Co to znaczy być gdańszczaninem? Co chciałbym zmienić na swojej ulicy? Czy zapobiegam złu, którego jestem świadkiem? Jak angażuję swój wolny czas? Dobrze będzie, gdy rocznice śmierci prezydenta nie staną się jedynie czasem wzruszeń, ale będą zmieniać w nas coś na lepsze – dodała.