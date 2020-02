Pijany i bez prawa jazdy wjeżdżał na chodnik. Wyrok dla wnuka byłego prezydenta

- Wbrew twierdzeniom prokuratora, wymierzona kara łączna nie jest karą łagodną. Nie jest też rażąco surowa, tak jak wskazują obrońcy. Dwa lata i osiem miesięcy pozbawienia wolności jest karą jak najbardziej sprawiedliwą. Jest to bezwzględna kara pozbawienia wolności i oskarżony będzie musiał tę karę odbyć. Oczywiście po odliczeniu okresu, jaki zaliczył w tej sprawie jako tymczasowo aresztowany - powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Skwarcow. Prokurator nie chciała komentować orzeczenia. Obrońcy Dominika W. nie stawili się w poniedziałek w sądzie. Nieobecny był też sam oskarżony.

Groziło mu 12 lat więzienia

Dominikowi W. prokuratura postawiła łącznie pięć zarzutów, z których najpoważniejszy to "sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym".

Chodzi o zdarzenie z 25 lutego 2018 roku. Oskarżony na jednej z ulic w Gdańsku-Oruni jechał samochodem nie mając do tego uprawnień i był nietrzeźwy (w chwili zatrzymania miał w wydychanym powietrzu nie mniej niż 2,08 promila alkoholu). Kierowany przez niego golf poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, wjeżdżał na chodniki zmuszając pieszych do ucieczki, uderzał też w inne pojazdy.