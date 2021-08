Tęczowe flagi na ulicach Gdańska i Częstochowy

VI Trójmiejski Marsz Równości miał odbyć się już w maju 2020 roku, musiał zostać jednak odwołany przez pandemię COVID 19. To nie zniechęciło organizatorów i po ponad roku, w sobotę, uczestnicy marszu z tęczowymi flagami w rękach ruszyli ulicami miasta. Marsz pod hasłem "Mamy tylko jedno życie" zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT+ Tolerado. W związku z trwającą pandemią demonstracja wyruszyła z czterech różnych miejsc.

- Dzisiaj rano czytałam rozmowę z wicemistrzynią olimpijską Jolantą Ogar-Hill, jesteśmy z niej cholernie dumni, zdobyła srebrny medal dla Polski, ale przeczytałam też o tym, że ślub brała w Hiszpanii. Czy nie może być tak kiedyś w naszej Polsce, że mistrzyni olimpijska, każdy człowiek będzie mógł wziąć ślub w Krakowie, Warszawie czy Gdańsku. Wierzę, że kiedyś taka zmiana nastąpi, tylko to my musimy być jej częścią i jej autorami - mówiła Dulkiewicz.

W tym samym czasie w Częstochowie ruszył III Marsz Równości. Parada rozpoczęła się w alei Sienkiewicza, przy granicy terenów miejskich z tymi należącymi do klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze i ma przejść przez centrum miasta

- Ja teraz wspieram przyjaciół, żeby pokazać, że nie ważne kim by byli, będą ważnymi osobami w moim sercu - mówiła reporterce TVN24 jedna z uczestniczek. - Chciałabym, żeby nikt ze sobą nie wojował, żeby każdy mógł przejść przez ulicę na spokojnie - dodała.

Uczestnicy marszu zapowiedzieli przejście ul. ks. Popiełuszki do al. Jana Pawła II, dalej do Warszawskiej, a potem al. Najświętszej Maryi Panny, na centralny plac miasta – Plac Biegańskiego. Organizatorem marszu jest m.in. stowarzyszenie "Tęczowa Częstochowa".

Pojawiły się kontrmanifestacje

Nie odbyło się jednak bez problemów. W Częstochowie pod jasnogórskim szczytem, na terenie kościelnym, od wczesnego popołudnia odbywała się kontrmanifestacja, m.in. uczestników zgromadzenia modlitewnego – ok. 200 osób. Odmawiano różaniec i śpiewano pieśni religijne, m.in. Barkę. Pomarańczową linę odgradzającą teren błoni pod Jasną Górę trzymały osoby ubrane w kamizelki z napisami "Straż Marszu Niepodległości". Część uczestników kontrmanifestacji miała koszulki Młodzieży Wszechpolskiej oraz wzory i emblematy narodowe. Niektórzy mieli hasła ruchów antyszczepionkowych. Rozwinięto transparenty: "Częstochowa bastionem normalności – narodowa ofensywa" i "Wasz diabeł już przegrał" – z przekreślonym skrótem LGBT. Nad kontrmanifestacją powiewały bannery: "Akcji Katolickiej" i "Solidarności" regionu częstochowskiego. Trzymano flagi Polski i przedstawiające figurę Maryi na granatowym tle, otoczoną kołem z żółtych gwiazd. Między terenem jasnogórskich błoni, a miejscem rozpoczęcia Marszu Równości przy ul. Pułaskiego, policja zgromadziła znaczne siły – dziesiątki pojazdów z funkcjonariuszami wypełniły całą długość al. Sienkiewicza. Czoło Marszu Równości poprzedzała formacja sił prewencji z wyposażeniem do rozpędzania demonstracji, wokół marszu także szli policjanci umundurowani i cywilni – z kamizelkami zespołu antykryzysowego. W pobliżu krążył oddział policji konnej.

Z kolei w Gdańsku, podobnie jak w poprzednich latach, i w tym roku na ten sam dzień zgłoszono do Urzędu Miejskiego w Gdańsku organizację kilkunastu innych zgromadzeń, na które w większości zgody nie udzieliło miasto. W sobotę o godzinie 13.30 przed pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku zebrała się Młodzież Wszechpolska. Nad bezpieczeństwem czuwa kilkuset policjantów. Z samego rana w sztabie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zaczęło działać specjalne stanowisko dowodzenia. Jak poinformowała asp. szt. Mariusz Chrzanowski z zespołu prasowego gdańskiej policji, do tej pory nie doszło do żadnych incydentów.