Ciała dwóch mężczyzn znalezione w mieszkaniu w Gdańsku

czytaj dalej

Podczas gdy prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że "z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości" w kontekście europejskich środków z Krajowego Planu Odbudowy, premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że pieniądze prędzej czy później trafią do Polski. - Oni z jednej strony by chcieli te pieniądze, z drugiej by ich nie chcieli - skomentował to poseł Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Prezes i premier muszą po prostu wybalansować w odpowiedni sposób nasze wspólne stanowisko - odpowiada poseł PiS Piotr Kaleta.