"Poniżali, używali przemocy, grozili, interwencje nagrywali". Rozpoczął się proces byłych policjantów

Areszt dla policjantów z Gdańska. Grozi im do 10 lat więzienia (materiał z listopada 2019 roku) Dwaj policjanci z Gdańska zostali zatrzymani i usłyszeli po 10 zarzutów. Mieli się znęcać, poniżać i stosować przemoc wobec zatrzymywanych osób, co skrupulatnie nagrywali telefonami. Zostaną wydaleni ze służby. W niedzielę sąd przychylił się do wniosku o areszt. Fakty TVN