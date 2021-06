40-latek usłyszał zarzuty napaści na dziecko i dwie kobiety. Policja pokazała nagranie z zatrzymania

40-letni mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek po godzinie 5 rano w Gdańsku. W akcji udział brali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i policyjni kontrterroryści. - Śledczy i kryminalni pracowali nad zatrzymaniem 40-letniego mężczyzny, podejrzewanego o napad na 11-letnią dziewczynkę oraz kobietę . Do przestępstw doszło w maju tego roku na terenie powiatu gdańskiego i malborskiego - przekazał podinspektor Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W poniedziałek Krzysztof B. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał trzy zarzuty.

Jak przekazała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, dwa zarzuty dotyczą zdarzeń z 12 maja tego roku, kiedy to najpierw rano w Malborku została zaatakowana kobieta, a potem około godziny 13 w jednej z miejscowości powiatu gdańskiego doszło do napaści na 11-letnią dziewczynkę.

- W związku z tymi dwoma zdarzeniami mężczyzna usłyszał w pierwszym przypadku zarzut usiłowania doprowadzenia kobiety do obcowania płciowego, natomiast w drugim przypadku usiłowania pozbawienia pokrzywdzonej wolności - przekazała Wawryniuk.

- W godzinach porannych na terenie Malborka doszło do napaści na kobietę, która szła do pracy. Kobiecie udało się uwolnić i uciec, natomiast sprawca działał, jak ustalono, w celu pozbawienia jej wolności i taki zarzut usiłowania pozbawienia wolności ten mężczyzna również usłyszał - mówi prokurator.

Za zarzucone przestępstwa grozi do 12 lat więzienia. - Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale na razie nie ujawniamy ich treści. Prokurator złożył też wniosek o utrzymanie aresztu, bo podejrzany był ścigany listem gończym - dodała prokurator Wawryniuk.

Poszukiwania mężczyzny

- W poszukiwania 40-latka zaangażowani byli policjanci wszystkich pionów, a prokurator wydał za mężczyzną list gończy. Po opublikowaniu wizerunku mężczyzny w mediach do policjantów spływało wiele informacji, które były bardzo dokładnie weryfikowane. Policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany przez nich mężczyzna - poinformował Stęplewski.

W poniedziałek, po ponad trzech tygodniach udało się zatrzymać Krzysztofa B. Ukrywał się on na strychu w domu jednorodzinnym na gdańskich Łostowicach.

- Do prowadzonej sprawy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali w ukrywaniu się 40-latkowi. Zatrzymany 40-latek został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratora - podsumował oficer prasowy.