Był poszukiwany listem gończym, na święta odwiedził bliskich. Przed policjantami schował się pod stertą ubrań

Chciał spędzić święta u bliskich, zamiast tego trafił za kratki. Gdańscy policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym 38-latka. Mężczyzna miał odsiadywać w więzieniu karę trzech lat pozbawienia wolności, ale ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Przed policjantami próbował się jeszcze ukryć pod stertą ubrań za fotelem. Zdradziły go gołe stopy wystające spod mebla.

W czwartek kryminalni z Gdańska pojechali do jednego z mieszkań na Śródmieściu. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że to właśnie tam ukrywa się poszukiwany mężczyzna, który na święta postanowił odwiedzić swoich bliskich. 38-latek miał do odsiadki w więzieniu trzyletni wyrok za dokonany rozbój. W zakładzie karnym jednak się nie stawił, w związku z czym był poszukiwany listem gończym przez gdański sąd.