Wyrok w sprawie "braci polskiego Fritzla". Sąd w uzasadnieniu: kompletnie niepojęte, nie do uwierzenia

Prawomocny wyrok w sprawie braci Mariusza Sz., nazwanego przez media "polskim Fritzlem", zapadł przed sądem w Gdańsku. Mężczyzna więził własną żonę, znęcał się nad nią i wraz ze swoimi braćmi gwałcił ją. Molestował też własną córkę. - To są rzeczy kompletnie niepojęte, nie do uwierzenia, zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla doświadczonego sędziego - mówiła w uzasadnieniu tego wyroku sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Maria Hartuna.

Obaj skazani mają też zapłacić pokrzywdzonej nawiązki w wysokości odpowiednio: Andrzej - 20 tysięcy złotych, a Marian - 10 tysięcy. Warunkowe zwolnienie nie może mieć miejsca wcześniej niż po 3/4 okresu odbycia kary. Obaj skazani mają również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i jej dziećmi przez 15 lat i zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 200 metrów.

Trauma na całe życie

Obaj mieli wielokrotnie gwałcić żonę swojego brata Mariusza Sz., mieszkańca kaszubskiej wioski, za jego przyzwoleniem. - To są rzeczy kompletnie niepojęte, nie do uwierzenia, zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla doświadczonego sędziego - mówiła w uzasadnieniu tego wyroku sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Maria Hartuna. Mężczyźni nigdy nie przyznali się do udziału w gwałtach.