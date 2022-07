Bójka i przerwany mecz w Gdańsku. Kolejni pseudokibice z zarzutami

Policjanci zatrzymali kolejnych sześciu pseudokibiców w związku z udziałem w bójce i uszkodzeniem mienia, do których doszło w lipcu na terenie stadionu podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademiją Pandev. Wcześniej zarzuty usłyszało trzech innych mężczyzn.

Do zatrzymań doszło w niedzielę nad ranem. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. - W trakcie działań zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 20 do 39 lat. W zatrzymaniu jednego z nich brali udział policyjni kontrterroryści, ponieważ policjanci mieli informację, że mężczyzna może być niebezpieczny - przekazała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa KMP w Gdańsku.

Dodała, że podejrzani w niedzielę usłyszeli zarzuty za uszkodzenie wyposażenia pubu znajdującego się na terenie stadionu i spowodowanie strat nie mniejszych niż 100 tysięcy złotych.

- Kolejne zarzuty dotyczyły przestępstwa pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i spowodowania uszkodzeń ciała oraz zakłócenia przebiegu imprezy masowej i spowodowania ucieczki przebywających tam osób oraz przerwania meczu przez sędziego - tłumaczyła Ciska.

Jak dodała, przestępstwa miały charakter chuligański, co będzie miało wpływ na możliwość podwyższenia kary.

Policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztu. W poniedziałek mają zapaść w tej sprawie decyzje. Funkcjonariusze zapowiadają, że to nie koniec zatrzymań i podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Zamieszki i przerwany mecz

Do zamieszek doszło 7 lipca 2022 roku podczas meczu 1. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji pomiędzy Lechią Gdańsk i macedońską Akademiją Pandev. Sędzia zdecydował się odesłać piłkarzy do szatni, gdy doszło do starć między pseudokibicami na trybunie zajmowanej przez sympatyków gospodarzy. Do awantury doszło jeszcze przed meczem w przystadionowym klubie, a później bijatyka rozpoczęła się na trybunach gdańskiego stadionu. Przerwa w meczu między Lechią Gdańsk a Akademiją Pandev trwała około 40 minut. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla Lechii.

Burdy na stadionie Lechii Gdańsk Twitter/ Lechia TV

Dzień po tym wydarzeniu, policjanci zatrzymali czterech innych mężczyzn. Trzem z nich prokuratura na wniosek policji postawiła zarzuty uszkodzenie mienia, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Za udział w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Za przestępstwo zakłócenia imprezy masowej grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

