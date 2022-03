USS Forrest Sherman opuścił port w Gdańsku

czytaj dalej

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się w środę do słów wicemarszałka Marka Pęka z PiS, który oskarżył go o "zdradę stanu". - Jeżeli zdradą ktoś nazywa opowiadanie się za jak najszybszym zakończeniem wojny i jak najostrzejszym potraktowaniem Rosji, to jest odwracanie kota ogonem - stwierdził Grodzki. I zagroził, że "jeżeli będzie to powtarzał, to spotkamy się w sądzie". "Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu, który straszy mnie sądem przypomnę, że w sądzie czekają na niego już od ponad roku" - odpowiedział mu Pęk we wpisie na Twitterze.