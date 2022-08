Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski złożył kwiaty przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

- To co jest bardzo ważne, pan ambasador to wielokrotnie podkreślał, to jego bliska relacja z ojcem Zbigniewem Brzezińskim, który był także honorowym obywatelem miasta Gdańska. (...) To strona amerykańska zabiegała o to, aby dzisiaj w tym miejscu przy Pomniku Poległych Pocztowców złożyć kwiaty i uczcić cywilne ofiary II wojny światowej. Bo tak, jak dzisiaj wzajemnie potrzebujemy siebie, Amerykanie Polaków, a Polacy Amerykanów, właśnie dla wzajemnego zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, tak musimy także pamiętać o cywilnych ofiarach wojny, czy rosyjskiej napaści w Ukrainie - mówiła prezydent Dulkiewicz i podkreśliła, że Amerykanie doceniają działania Polaków w sprawie wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.