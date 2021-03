"Na nasz trening wpadła grupa 30 zamaskowanych mężczyzn. Chcieli nas zlać za promowanie 'ideologii LGBT'"

Jak relacjonują w mediach społecznościowych członkowie gdańskiego "Homokomando", do ataku doszło w środę, przed godziną 19. Grupa około 30 zamaskowanych osób miała zaatakować ćwiczących w Parku imienia Ronalda Reagana w Gdańsku. Najpierw mieli ich obrażać, a potem przejść do rękoczynów.

Dwóch mężczyzn - liderzy oddziału grupy aktywistów z Trójmiasta - zostało poszkodowanych i trafiło na szpitalny odział ratunkowy - czytamy we wpisie grupy na Facebooku. Nie poinformowano, jakie dokładnie mają obrażenia.

"Homokomando" to inicjatywa warszawskiego aktywisty LGBT Linusa Lewandowskiego. Jak sami się reklamują, są "gejowską drużyną sportową". Organizują zajęcia poprawiające kondycję fizyczną, w tym także zajęcia z samoobrony, głównie dla osób nieheteronormatywnych.

"Nie damy się zastraszyć"

W czwartek nikt z poszkodowanych czy świadków napaści nie chciał rozmawiać przed kamerą. "Homokomando" odniosło się do tej sytuacji w mediach społecznościowych. "Jest to atak o charakterze terrorystycznym - napastnicy chcą nas zastraszyć, byśmy znów pochowali się w szafach, i bali się być sobą" - czytamy we wpisie na Facebooku.