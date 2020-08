40. rocznica Porozumień Sierpniowych. "To wielkie święto spotkania bardzo różnych generacji"

- Po pierwsze jest to wielkie święto spotkania bardzo różnych generacji. Ja mam wrażenie, pierwszy raz, że jest to okrągła rocznica, podczas której główni bohaterzy tamtych wydarzeń Bogdan Lis, Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos spotykają się z obywatelami 30-, 40-latkami, którzy dzisiaj tworzą rzeczywistość, a którzy kompletnie tej historii nie pamiętają, więc dla mnie to jest wielki eksperyment spotkania generacji, bo już za 10 lat to będzie niestety wyglądało inaczej - mówi Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.