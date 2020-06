31. rocznica częściowo wolnych wyborów. Z powodu koronawirusa uroczystości inne niż zwykle

Gdańsk obchodzi 31. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Władze Gdańska zapewniają, że pomimo epidemii, która uniemożliwia organizowanie dużych wydarzeń, obchody mają uroczysty charakter. - 4 czerwca to szczególny dzień, szczególna data. Wtedy, jako obywatelki i obywatele, uzyskaliśmy swoją podmiotowość. Po raz pierwszy mogliśmy poznać siłę mocy karty wyborczej. W tym roku nie możemy świętować tak, jak chcielibyśmy, gdyż zmagamy się z koronawirusem. Dlatego w symboliczny sposób zapraszam Was do śledzenia online, na stronie gdansk.pl i w mediach społecznościowych, uroczystości podniesienia biało-czerwonej flagi na najwyższy maszt w Gdańsku– powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana w komunikacie prasowym.