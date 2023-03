Pożar biomasy do ogrzewania mieszkań we Fromborku. Prawdopodobne podpalenie

czytaj dalej

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi od poniedziałku protestują w Sejmie. Domagają się, by obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu. Po godzinie 9 we wtorek złożyli w sejmowej kancelarii podpisy pod projektem. - Noc wyglądała bardzo ciężko. Co chwilę przychodzili strażnicy, non stop bardzo głośno mówili swoje regułki - powiedziała w rozmowie z TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich.