Wyszli z ośrodka dla uchodźców, trzech nastoletnich chłopców szukali przez kilkanaście godzin

- Dotarliśmy do wyników z początków tej katastrofy, które potwierdzają, że była substancja, która została wrzucona do Odry, która spowodowała tę katastrofę - mówili na Campusie Polska Przyszłości posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Dodali, że z dokumentu, do którego dotarli, wynika, że był to mezytylen. - W stanie ciekłym wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik, który stanowi zagrożenie dla żywych organizmów. Odpowiada za śmierć zwierząt wodnych, ptaków, powoduje śnięcie ryb - mówili posłowie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził z kolei, że posłowie "wprowadzili opinię publiczną w błąd". "Mezytylen został w 100 procentach wykluczony po dokładnym przebadaniu próby wody" - napisał GIOŚ w mediach społecznościowych.