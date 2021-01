Co mogą robić uczniowie podczas ferii zimowych

Półkolonie, zajęcia sportowe i warsztaty online. W tym roku uczniowie z całego kraju spędzą ferie zimowe w jednym terminie. Z powodu epidemii COVID-19 mają spędzić je w domu. Co oferują miasta dla uczniów i ich rodziców w tym czasie.

Gdańsk

W Gdańsku półkolonie organizowane są przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Odbywają się one w wybranych placówkach szkolnych. W programie półkolonii są zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne, gimnastyczne, plastyczne. Program półkolonii jest rozszerzany o warsztaty profilaktyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty kulinarne.

Półkolonie są dostosowane do obecnie panujących wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wszystkie półkolonie obowiązują zapisy.

W drugim tygodniu ferii dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej zorganizowane zostaną półkolonie przygotowane przez organizacje pozarządowe, które odbywać się będą w siedmiu szkołach na terenie Gdańska. Jak informuje zespół prasowy Urzędu Miasta Gdańska, zajęcia te będą odbywać się tylko w drugim tygodniu ferii. Będą one bezpłatne - rodzice lub opiekunowie ponosić będą jedynie koszt wyżywienia dziecka. Półkolonie odbędą się w drugim tygodniu ferii, a nabór na zajęcia odbywać się będzie na początku roku 2021. Wszelkie szczegóły dostępne będą na stronie gdansk.pl.

W związku z obostrzeniami obowiązującymi od 28 grudnia do 17 stycznia, zajęcia sportowe podczas ferii są zawieszone. Jedyna dopuszczalna formuła to zajęcia online.

Dodają, że zajęcia mają charakter interaktywnych warsztatów, a każdy z turnusów oferuje cykl edukacyjny z odpowiednio opracowanym programem na każdy dzień. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Zajęcia są bezpłatne.

Większość zajęć i warsztatów związanych z kulturą zostało przeniesionych do internetu.

Poznań

Organizację półkolonii zadeklarowało z kolei w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania kilkanaście placówek, w tym Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7. W szkołach organizowane będą przede wszystkim zajęcia sportowe, ale wśród propozycji są też warsztaty artystyczne, językowe, kulinarne czy podróżnicze. Centrum Inicjatyw Rodzinnych proponuje poznańskim rodzinom projekt "Czytam i Czuję na bis". Podczas 10 spotkań online zostanie wyemitowanych 10 najciekawszych czytań z 2020 roku. Nagrania będą emitowane od poniedziałku do piątku, o godzinie 10.30 na profilu Centrum Inicjatyw Rodzinnych w mediach społecznościowych. Projekt "Czytam i Czuję" kierowany jest w głównej mierze do przedszkolaków.

Inną z propozycji jest przygotowany na okres ferii projekt "Poznański Szlak Legend dla Dzieci", który jest realizowany we współpracy z Bramą Poznania. Chętni mogą wziąć udział w indywidualnym spacerze; na szlak można wybrać się w dowolnym momencie - wystarczy tylko wziąć ze sobą folder z mapą oraz grą miejską. Na samym końcu na uczestników czekać będzie nagroda. "Każde dziecko, które weźmie udział w zabawie i poprawnie wypełni zagadki, otrzyma publikację 'Koziołki, rury i czarcie ogony' autorstwa Małgorzaty Swędowskiej z ilustracjami Joanny Bartosik, którą będzie można odebrać w PCŚ - Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach otwarcia instytucji. W ramach Poznańskiego Szlaku Legend odbędą się także dwie wyjątkowe odsłony 'Czytam i Czuję'. Przedstawione zostaną wybrane legendy. Dwa premierowe nagrania zostaną opublikowane na facebook'owym profilu CIR - 6 i 13 stycznia, o godzinie 12.00" – podali organizatorzy. Swoje propozycje przygotował także ogród zoologiczny. Rodziny zwiedzające zoo indywidualnie będą mogły wziąć udział w "Zimowej ZooPrzygodzie". Do 15 stycznia razem z biletem wstępu chętni otrzymają kartę z ośmioma zadaniami i zagadkami. Odpowiedzi na nie można znaleźć podczas spaceru po Nowym Zoo. Rozwiązane zagadki utworzą hasło-klucz, które należy przesłać na adres mailowy podany na karcie konkursowej. Nagrodą będzie udział w spotkaniach online na żywo u tych zwierząt, których z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią nie można w tej chwili odwiedzać. Spotkania online będą odbywać się podczas ferii od 4 do 17 stycznia.