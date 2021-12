Macron: Nie możemy wybierać wyłącznie tego co nam akurat pasuje. Dla tych wartości żył Paweł Adamowicz

Macron: dla tych wartości Paweł Adamowicz oddał życie

Emmanuel Macron podczas wystąpienia 1 grudnia nawiązał do słów przewodniczącego Komitetu Regionów Apostolosa Cicikostasa, który wspomniał o zamordowanym na początku 2019 roku prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu. Ocenił, że zmarły samorządowiec jest synonimem walki przeciwko nietolerancji, dyskryminacji, nienawiści, a przy tym promowania wolności.

- Jestem zadowolony, że widzę w tym gronie dyskusję na temat wartości europejskich, ponieważ poszanowanie godności, wolności, praworządności i praw człowieka, a także (praw) mniejszości, są istotne dla przyszłości Europy - powiedział Macron. - My, Europejczycy, wiemy, że demokracja, praworządność i ochrona praw podstawowych nigdy nie są dane raz na zawsze. Wiemy też, że stanowią jedność, są nierozerwalnie ze sobą powiązane - tłumaczył.

Prezydent Francji stwierdził przy tym, że "nie możemy wybierać wyłącznie tego, co nam akurat pasuje, jest wygodne i zapominać o reszcie". - Właśnie dla tego i dla tych wartości żył Paweł Adamowicz i dla tych wartości Paweł Adamowicz oddał życie – dodał.

Macron o mechanizmie warunkowości

- Obrona tych zasad zakłada dużą stanowczość, wymaga bezkompromisowości wtedy, gdy w grę wchodzi to, co istotne. Dlatego właśnie przyjęliśmy nowe instrumenty, zwłaszcza finansowe. Myślę o mechanizmie wiążącym możliwości dostępu do unijnego wsparcia finansowego z zasadą przestrzegania praworządności, poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – podsumował.