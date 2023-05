Brakuje księży w diecezji. Rozważają ściągnięcie alumnów z Afryki i mniejszą liczbę nabożeństw

"Kościół w Polsce jest w głębokim kryzysie" 04.11 | Były ksiądz Piotr Szeląg odniósł się do sprawy interwencji policyjnej w bełchatowskim kościele. Tamtejsi księża wezwali mundurowych do 13-latka, który najpierw wypluł hostię, a następnie włożył ją do kieszeni. Szeląg ocenił, że ta sytuacja jest kolejnym symptomem, że "Kościół w Polsce jest w głębokim kryzysie". - Ten ksiądz nie tylko sobie nie poradził duszpastersko, ale wszedł w taką narrację, która coraz bardziej się spełnia (...), żeby zadekretować chrześcijańską moralność, chrześcijańską obyczajowość. To jest głęboki kryzys teologiczny i duchowy Kościoła - dodał. tvn24