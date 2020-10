Nudzili się, więc zadzwonili do przypadkowej osoby i zażądali haraczu. Nastolatkowie staną przed sądem

Policjanci sprawdzili, że numer, z którego wykonano połączenie, należy do mieszkańca Ełku. Funkcjonariusze ustalili dane właściciela telefonu i jego dokładny adres. "Okazało się, że na co dzień wskazany telefon użytkuje 13-letni chłopak. W trakcie prowadzonych działań ełccy policjanci ustalili, że nastolatek razem ze swoimi kolegami postanowili zrobić sobie żarty po zakończonych lekcjach. Zadzwonili pod przypadkowy numer i wymyślili historię z pieniędzmi" - podała policja. Jako powód takiego zachowania podali nudę.

Jednocześnie policjanci zwrócili się do rodziców dzieci, by wyjaśnili swoim pociechom konsekwencje takiej zabawy. – Apelujemy do rodziców, by od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci, żeby odpowiedzialnie korzystały ze swoich telefonów. Niech ta sytuacja będzie dla innych przestrogą, że takie niewybredne żarty powodują poważne zaangażowanie służb ratunkowych, wywołują wiele niepotrzebnych działań i mogą odciągać funkcjonariuszy od pilnych, poważnych zadań – powiedziała nam sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy KPP w Ełku.