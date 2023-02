Oddała mężczyźnie psa pod opiekę, a ten znęcał się nad nim na ulicy. Ustalili tożsamość właścicielki

Policjanci z Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie) ustalili tożsamość właścicielki psa, nad którym podczas spaceru, na jednej z ulic miasta, znęcał się mężczyzna, mający go tymczasowo pod swoją opieką. Śledczy planują w najbliższych dniach przesłuchać kobietę.

Na początku lutego w sieci pojawiło się nagranie z Elbląga, na którym widać, jak mężczyzna znęcał się nad psem, podnosząc go wysoko na smyczy. Unosił go tak wysoko, by zwierzę wisiało bez opierania się łapami o chodnik. Film odbił się szerokim echem w sieci. Pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy.