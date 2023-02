Znęcał się nad psem podczas spaceru. Został nagrany. Sprawą zajmuje się policja

Nagranie pojawiło się we wtorek w mediach społecznościowych na profilu Spotted: Elbląg. Widać na nim mężczyznę idącego ulicą, który znęca się nad wystraszonym psem. Podnosi go na smyczy tak wysoko, by zwierzę wisiało bez opierania się łapami o chodnik. Film odbił się szerokim echem w sieci. Pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy.

Policja w Elblągu prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad psem

Otrzymanie zgłoszenia potwierdził nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Prowadzimy postępowanie pod kątem znęcania się na zwierzęciem. Sprawa wymaga wyjaśnienia, a przede wszystkim zmierzamy obecnie do ustalenia tożsamości mężczyzny. Jeżeli ktoś go rozpoznaje, prosimy o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 28 lub mailowo pod adresem policja@elbląg.ol.policja.gov.pl - przyznał.

Surowe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Policjant jednocześnie przypomniał, że znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadkach, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, wówczas za taki czyn podlega karze do pięciu lat więzienia.