Zataczając się, wszedł na ogrodzone osiedle. Po drodze wygiął szlaban. Policja szuka tego mężczyzny

Królową Elżbietę II na otwarciu brytyjskiego parlamentu zastąpił jej syn Książę Karol. "Taka delegacja obowiązków jest niemal niesłychana dla królowej" - komentuje "New York Times". Tę opinię podziela wielu komentatorów, w związku z czym pojawia się pytanie o przyszłe obowiązki monarchini. Zdaniem brytyjskiego "The Guardian" w Pałacu Buckingham od kilku lat "po cichu" toczy się "Operacja Przemiana". Eksperci jednak są zdania, że abdykacja to ostatni z możliwych scenariuszy.