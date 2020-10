O tym, że jej zabieg onkologiczny się nie odbędzie dowiedziała się z mediów. "Prosimy czekać na kontakt'

Pacjentka z Elbląga przypadkowo dowiedziała się, że szpital, w którym za kilka dni miała mieć zabieg onkologiczny, zostanie przekształcony w zakaźny decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego. Po długotrwałych próbach dodzwonienia się do placówki usłyszała przez telefon, że zabieg jest odwołany i że to "wymysł wojewody".

Cierpliwie czekać czy działać?

- Po długim dzwonieniu wreszcie jakaś pani odebrała i usłyszałam informację, że wszystkie operacje zostały odwołane. Zapytałam, co mam zrobić? Pani sekretarka stwierdziła, że to nie jej wina, że mam dzwonić do wojewody, że to wymysł wojewody – przekazuje pacjentka.