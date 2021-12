Elbląg. Sąsiadowi przeszkadzało szczekanie psa. Właścicielka ukarana naganą

Wyrok apelacyjny zapadł przed Sądem Okręgowym w Elblągu. Ewa W. odpowiadała za to, że szczekanie jej psa Fado było uciążliwe dla sąsiada. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu przypomniał, że w połowie czerwca tego roku sąd rejonowy w Elblągu uznał Ewę W. za winną tego, że w okresie od lipca 2018 do lutego 2019 roku nie wykonywała obowiązku określonego w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Konflikt z sąsiadem

Kobieta przekonywała w reportażu, że Fado nie jest uciążliwy. - To, co mamy w aktach sprawy, to jest około 200 filmów z pół roku, ale każdy ma długość 20-30 sekund. I to są dowody w sprawie, czyli pies statystycznie szczeka 20 sekund dziennie i najczęściej na hasło "Buda, kundlu". To nie jest uciążliwy pies - mówiła Ewa W. w reportażu "Uwagi" TVN.