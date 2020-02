Niemowlak był tak pobity, że "nie miał już siły płakać". "W zasadzie każdą kość miał złamaną". Ojciec przed sądem

Ruszył proces 29-letniego Dawida S. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa syna. Kiedy trzymiesięczny chłopiec trafił do szpitala, miał tak dużo złamań, że - jak mówili lekarze - nie miał już nawet siły płakać. - Sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem - przekazała Iwona Piotrowska z elbląskiej prokuratury. Mężczyzna oskarżony został także między innymi o znęcanie się nad matką dziecka i ich psem.

To jednak nie wszystkie zarzuty, jakie usłyszał 29-latek.

Dawid S. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Grozi mu dożywocie.

"Nie miało już siły płakać"

- Rodzice przywieźli chłopca z obrzękiem łokcia lewego. Lekarz stwierdził po zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego, że to był prawdopodobnie uraz, który mógł być wynikiem jakiegoś uderzenia - mówiła wtedy Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu.

- W wyniku tych badań rentgenowskich stwierdzono złamanie licznych kości kończyn. W zasadzie każda była złamana, czyli obie kości udowe, obie kości ramienne, kości przedramienia, kości podudzia jednego i drugiego. Była złamana żuchwa, było uszkodzenie głowy, kości czaszki, była stłuczona nerka - wymieniała obrażenia rzecznik. - Dziecko przywiezione przez rodziców do szpitala nie płakało. Można by powiedzieć, tak jak mówią lekarze i ordynator, że tyle złamań, tyle cierpienia, ile to dziecko doznało, sprawiło, iż nie miało już siły płakać - dodała rzecznik.