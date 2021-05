Policjanci mieli zostawić konającego koziołka w rowie. "Sprawdzamy, jak do tego doszło"

Policjanci z Elbląga, według relacji pracowników lokalnego schroniska dla dzikich zwierząt, mieli potrąconą sarnę zepchnąć do rowu i odjechać, twierdząc, że ta padła. Zwierzę jednak żyło i po udzielonej pomocy dochodzi do siebie. Przełożeni policjantów przyglądają się sytuacji.

Ani policji, ani sarny

"Czynności wyjaśniające"

- Patrzyłam z niedowierzaniem. Koziołek dygotał cały z zimna, krew leciała mu z nosa i pyska. Jak można tak zostawić ranne zwierzę na śmierć, a w tej lodowatej wodzie konałby długo – denerwuje się pani Anna. – Dotychczas z elbląską policją współpracowało mi się doskonale, więc nie chcę, by odbierać to jako atak na wszystkich funkcjonariuszy, ale tych dwóch powinno odpowiedzieć za to, co zrobili – uważa.