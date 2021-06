Podawał się za policjanta, pieniądze kazał wrzucić do kosza. Na nagraniu widać, jak odbiera gotówkę

Do zdarzenia doszło w środę 23 czerwca w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). Do 68-letniego mężczyzny zadzwonił oszust, który podawał się za policjanta CBŚP. Stwierdził, że "rozpracowuje grupę przestępczą, która czyści konta bankowe". - Następnie wskazał, by poszkodowany wypłacił wszystkie oszczędności z "zagrożonego" konta, spakował je do torby a następnie wrzucił ją do pobliskiego śmietnika - opisują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.