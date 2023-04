Kto będzie właścicielem portu w Elblągu? Mieszkańcy mogą zabrać głos

W poniedziałek ruszyło głosowanie zorganizowane przez władze Elbląga w sprawie przyszłości portu morskiego w tym mieście. Mieszkańcy mogą odpowiedzieć w ankiecie na jedno proste pytanie: do kogo ich zdaniem ma należeć port. Samorząd liczy na to, że głos mieszkańców wpłynie na rząd, który chce przejąć port.

- Zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu, w którym rozstrzygną się losy naszego portu. Zależy nam, aby swoją opinię wyraziło jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. Port to nasze dobro, nasz kapitał i gwarancja rozwoju. Nie pozwólmy sobie tego odebrać. Zagłosujmy za tym, co elbląskie – apeluje prezydent Witold Wróblewski.

Apel o głos

Można głosować zarówno w ankietach papierowych w urzędzie miasta, jak i elektronicznych na stronie urzędu, a także telefonicznie. Głosowanie potrwa do 7 maja, a wyniki miasto ma przedstawić do 30 maja.

Rządowy szantaż

Jak informuje urząd na stronie internetowej, rząd "nie chce pogłębić ostatnich ok. 900 metrów toru wodnego na rzece Elbląg, który jest własnością Skarbu Państwa. To inwestycja niezbędna, aby do elbląskiego portu mogły wpływać większe jednostki i aby wykorzystać szanse, jakie daje przekop Mierzei Wiślanej i bezpośredni dostęp do morza".