Autokar jechał pod prąd, policjanci zablokowali ruch

Nagranie, na którym widać autokar jadący pod prąd, otrzymaliśmy na skrzynkę Kontaktu 24. Do zdarzenia doszło około godziny 12:30 na drodze S7 w okolicach Elbląga.

Pan Aleksander, autor nagrania przyznał, że pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją na drodze. - Zbliżałem się do Elbląga, jechałem drogą S7 i zauważyłem, że z zakrętu wyłania się autobus. Wydawało mi się, że jedzie pod prąd, w moją stronę, że wjechał na przeciwległy do mojego pas ruchu. Gdy podjechałem bliżej, okazało się, że mi się to nie wydawało, ale że naprawdę kierowca jedzie pod prąd - relacjonował.