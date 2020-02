Ponad 200 ton nielegalnych śmieci z Anglii. Teraz tam wrócą, na koszt Brytyjczyków

Pozostałości kartonów po napojach, folia aluminiowa, fragmenty nakrętek... Do Bogaczewa (woj. warmińsko-mazurskie) trafiły pod pozorem przeznaczenia do recyklingu. Okazało się jednak, że odpady nie nadają się do przetworzenia, a co więcej do Polski trafiły nielegalnie. Teraz 220 ton ma wrócić do Anglii.