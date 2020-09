Poszła na grzyby i zabłądziła w lesie. Wyziębioną seniorkę odnaleźli w nocy strażacy

Kobieta była wyziębiona, z lasu została odwieziona do domu.

Kilka podstawowych zasad dla grzybiarzy

Policja prosi, by starsze osoby zawsze informowały bliskich o tym, gdzie idą, a do lasu zabierały naładowany telefon komórkowy.

- Ważne jest także to, by rodzina jak najszybciej zgłaszała zaginięcia starszych ludzi, nie warto czekać do zmroku, kiedy szukanie osoby zaginionej w lesie jest znacznie utrudnione - powiedziała Cyganiuk.