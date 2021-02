Auto wpadło do wody, w środku byli pasażerowie. "Kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies"

Samochód osobowy wpadł w niedzielę do Dziwny w Dziwnowie (Zachodniopomorskie). Strażacy i nurkowie wydobyli auto z wody. W środku znajdowały się cztery osoby. - Kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies. Czynności prowadzi teraz prokuratura - przekazała Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak poinformowała nas oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim starsza posterunkowa Katarzyna Jasion, w niedzielę tuż po południu w miejscowości Dziwnów do wody wpadł samochód osobowy. - Na miejscu pracuje sześć jednostek straży pożarnej, grupa wodnonurkowa, policja i pogotowie - relacjonowała policjantka.

Policja: w aucie były cztery osoby i pies

Służby długo szukały samochodu w Zalewie Kamieńskim. Do wody wprowadzono specjalne sonary, żeby łatwiej było go zlokalizować. Po godz. 14 udało się go odnaleźć. Leżał na dnie 10 metrów od brzegu na głębokości siedmiu metrów. Z wody auto wyciągnął dźwig.