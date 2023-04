Atak nożem w zakładzie pracy. 46-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki

czytaj dalej

Manifestujący swoje niezadowolenie z polityki rządu rolnicy z Pomorza Zachodniego zapowiadają, że zaostrzą protest, który trwa już 12 dni. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice Szczecina, a nie tylko organizować symboliczne przejazdy. - My do Warszawy jeździliśmy już wielokrotnie, teraz czekamy, aż władza przyjedzie do nas - zapowiadają.