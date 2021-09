Droga kończy się w polu, samochody rozbijają się o nasyp. Teraz drogowcy postawili tam barierkę

Na drodze donikąd niedaleko Dworka na Pomorzu drogowcy postawili biało-czerwoną barierkę. Wcześniej kilka razy doszło tam do wypadków, bo nieużywany fragment starej trasy S7, pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem, kończy się nasypem w środku pola. Zdaniem urzędników oznakowanie jest prawidłowe i wystarczające.

- Barierkę postawił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w uzgodnieniu z Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego - przekazuje nam Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. - To barierka odblaskowa, więc powinna być widoczna z daleka - przekonuje.

Urzędnicy: to wina kierowców

Czy jednak mało widoczna barierka, która nie zajmuje nawet całej szerokości drogi na nieoświetlonym pasie jezdni, wystarczy? – dopytywaliśmy urzędnika. – Jeśli ktoś zdaje egzamin na prawo jazdy, to deklaruje, że zna się na znakach drogowych. Zna się na tym, że wie, jak bezpiecznie prowadzić samochód. A więc jeśli ktoś na końcu wpada na ten nasyp i zdarza się tam wypadek, to jest to wina kierowcy, a nie (braku – red.) dodatkowego oznakowania – uważa Piotrowski.