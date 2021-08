Stara droga krajowa numer 7 kończy się w polu. Samochody rozbijają się o nasyp

Po wybudowaniu drogi ekspresowej S7, stara droga między Gdańskiem a Elblągiem nie jest już używana i kończy się w środku pola wałem usypanym z ziemi. Jak się okazuje, popularna dawniej "siódemka" dzisiaj potrafi być dla kierowców pułapką. Od czasu do czasu ktoś rozbija swoje auto na nasypie, a ostatnio jeden samochód dachował po uderzeniu w wał ziemi.

W nocy z piątku na sobotę kierowca auto osobowego, poruszając się starą drogą krajową nr 7, nie zauważył nasypu i ze sporą prędkością w niego uderzył. Samochód przeleciał kilka metrów i wylądował na dachu. Dwie osoby został ranne, a pojazd nadaje się do kasacji.

Nie jest to odosobniony przypadek. Niedaleko Dworka do podobnych zdarzeń dochodzi regularnie. - Według naszych statystyk, od roku 2017 jest to piąte zdarzenie w tym miejscu. W ciągu tych kilku lat poszkodowanych zostało dziewięć osób i zniszczonych zostało pięć pojazdów - mówi Jakub Chojnacki ze straży pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.