Drogą ekspresową pod prąd. "Dawałem mu znać, nie reagował"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 września na drodze ekspresowej S6 za Koszalinem (woj. zachodniopomorskie) w kierunku Szczecina. Było około godziny 10, kiedy pan Irek zauważył szybko zbliżające się do niego auto, które jechało pod prąd.

Ułamek sekundy

Mężczyzna zaznaczył, że próbował dawać znać kierowcy, że źle jedzie. - Próbowałem świecić mu długimi światłami, dać znać jakoś. Jednak reakcji żadnej nie było. To była starsza osoba, tak mi się wydawało. Ciężko ocenić jego prędkość, to był ułamek sekundy, gdy się minęliśmy - mówił.

- To był odcinek między węzłami. Nie wiem skąd się tam wziął. Zastanawiam się, jak można się pomylić. Jestem kierowcą już ponad 20 lat i nigdy mi się to nie zdarzyło. Zastanawiam się, jak na takich drogach można taki błąd popełnić. Chyba, że ktoś jest starszy i niekoniecznie już ma ten refleks. Znajomość przepisów prawa ruchu drogowego po tylu latach też pozostawia wiele do życzenia - dodał.