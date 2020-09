Dwa młode żubry uczą się życia na wolności. "To był dla nich już ostatni dzwonek"

Ostatni dzwonek

Żubry wypuszcza się do ukończenia drugiego roku życia. Stąd dla jednego z nich był to już "ostatni dzwonek". - Jeżeli byśmy go chcieli przetrzymać w niewoli do wieku trzech-czterech lat, to on już się na wolność nie nadaje. Przyzwyczajony jest do ludzi, pójdzie do ogródków, będzie psocił i takie różne historie – tłumaczył Marcin Grzegorzek, specjalista ds. żubrów z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.