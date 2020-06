Kilka tysięcy żołnierzy, czołgi i wozy bojowe. Trwają polsko-amerykańskie ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus

Polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie) rozpoczęły się w czwartek. - Obecność wojsk USA w Polsce, mimo pandemii COVID-19, to wyraz zaufania, wspólne ćwiczenia to dowód bliskiej współpracy – powiedział obecny na miejscy minister obrony Mariusz Błaszczak.

Do 19 czerwca w Drawsku Pomorskim potrwają ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus, zorganizowane przez Stany Zjednoczone i Polskę. Jest to modyfikacja Defender-Europe 20 – zapowiadanego, jako największy od 25 lat przerzutu wojsk USA do Europy - i związanego z nim ćwiczenia Allied Spirit, planowanego początkowo na maj. W czwartek odbyła się inauguracja z udziałem ministra obrony. - Epidemia zmieniła nasze plany, ale najważniejsze jest to, że potrafiliśmy błyskawicznie przystosować się do zmieniających się okoliczności – powiedział minister Błaszczak. - Wojsko Polskie ani na chwilę nie utraciło gotowości bojowej, a obecność wojsk Stanów Zjednoczonych przez ten cały czas w Polsce jest dowodem dużego zaufania ze strony naszego amerykańskiego partnera – dodał. Wspólne ćwiczenia nazwał "dowodem bardzo bliskiej współpracy polsko-amerykańskiej". Przypomniał, że Wojsko Polskie od marca uczestniczy w działaniach przeciw epidemii, podkreślając, że mimo dodatkowych obowiązków cały czas "było gotowe stać na straży bezpieczeństwa Polski, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i wschodniej flanki NATO".