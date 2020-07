Wspólne ćwiczenia Polski i USA. Przeładunek amerykańskiego sprzętu wojskowego

Z Polski wyjeżdżają amerykańskie wojska, które były w Drawsku w ramach ćwiczenia strategicznego przerzutu sił z USA do Europy. Ćwiczenia nazwane były Defender-Europe 20. We wtorek rozpoczęły się z kolei ćwiczenia Emergency Deployment Readiness (pierwotnie planowane jako jedno z ćwiczeń połączonych z Defender-Europe 20), w ramach których około 500 żołnierzy amerykańskich wojsk pancernych przerzuconych do Europy, będzie ćwiczyć na poligonie w Drawsku Pomorskim.