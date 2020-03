"Wykazały się wrażliwością". Po koszmarze dzieci opiekunki rodziny i kuratorki sądowe uniewinnione

Sąd zauważył, że w czasie, gdy Katarzyna W. wraz z partnerem znęcali się nad synami kobiety, do oskarżonych docierały pojedyncze sygnały o tym, że może dochodzić do czegoś niepokojącego w miejskim hostelu, gdzie mieszkała rodzina. Jednak za każdym razem Katarzyna W. potrafiła logicznie wytłumaczyć czy to siniaki na ciele synów, czy zgłoszenia sąsiadów o krzykach w ich lokalu.