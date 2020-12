Zgotował piekło dwóm małym chłopcom. W więzieniu ma spędzić resztę swojego życia

Ona skazana, jego proces zaczął się od nowa

Wówczas Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie pary z Drawska Pomorskiego, która maltretowała dwóch chłopców. W przypadku mężczyzny sąd prawomocnie uznał go za winnego, ale uchylił wyrok co do wymiaru kary 25 lat więzienia, bo sam, z powodów formalnych, nie mógł podwyższyć jej do dożywocia, a taka kara, w opinii sądu, byłaby bardziej adekwatna. Dlatego skierował sprawę znów do sądu okręgowego.