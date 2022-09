Mieszkańcy i samorządy czekają na dodatki węglowe. "Miasta nie mogą przekazywać środków, których nie dostały"

17 sierpnia ruszyło składanie wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości trzech tysięcy złotych. Jak wyjaśniało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pieniądze mają zasilać "budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne". Chociaż mieszkańcy mogą zgłaszać się do urzędów od ponad miesiąca, są samorządy, które nie są w stanie wypłacać pieniędzy. Wszystko przez to, że gminy same czekają na środki i formalną decyzję wojewodów.