Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka

Czołowe zderzenie i ofiara śmiertelna, a także zarzuty dla kierowcy to bilans wypadku, do którego doszło na lokalnej drodze w Dobrzejewicach niedaleko Torunia. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Jeżeli potwierdzą to wyniki laboratoryjne, może grozić mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

38-letni kierowca mercedesa, prawdopodobnie jadąc zbyt szybko, na łuku drogi stracił kontrolę nad samochodem. Jego auto zmieniło pas na lewy, przez co doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka fiatem panda. Tym mniejszym, osobowym samochodem kierowała 67-letnia kobieta, która nie miała żadnych szans na to, aby uniknąć tego zderzenia. Mercedes wyłonił się zza zakrętu w ostatniej chwili, a lokalna, wąska droga była pozbawiona pobocza, na które można byłoby uciec.

38-letni kierowca samochodu wyszedł z wypadku bez szwanku. Mężczyzna został przesłuchany, ale w trakcie przesłuchania niewiele powiedział. Jedynie tyle, że nie pamięta niczego od momentu, kiedy wsiadł do samochodu, aż do momentu, w którym doszło do tragedii. Prokuratura nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że jechał zbyt szybko i że to on jest sprawcą wypadku. Reszta to kwestia ustaleń procesowych.