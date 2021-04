Papież przyjął rezygnację biskupa Meringa, jest już następca

Droga biskupa

Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni (1978-81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowach koło Pelplina. Pełnił również funkcję duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).

W dniu 25 marca 2003 r. decyzją papieża Jana Pawła II został mianowany nowym ordynariuszem diecezji włocławskiej. Święcenia biskupie przyjął i dokonał ingresu do katedry włocławskiej dn. 26 kwietnia 2003 r. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: "Iustitia, pax et gaudium", zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian "Królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym".